Santos fica no empate com Novorizontino e perde a chance de assumir a liderança

GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Furch, do Santos, na partida entre Santos e Novorizontino válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2024



Em um jogo digno de ‘final’ de Série B do Campeonato Brasileiro, Santos e Novorizontino empataram, por 1 a 1, nesta segunda-feira (23), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 28ª rodada. O resultado foi melhor para o time do interior, que manteve a liderança com 51 pontos, um a mais que o rival. Sport e Mirassol, ambos com 46, completam a zona de acesso (G-4). Apesar de jogar na Vila Belmiro, o Novorizontino não se intimidou e tentou tomar a iniciativa. E foi premiado logo aos três minutos. Pablo Dyego se antecipou à marcação santista e desviou com categoria o cruzamento da esquerda para abrir o placar. O lance chegou a ser checado pelo VAR. Em jogada com participação de Guilherme e Wendel Silva, o venezuelano Otero, de carrinho, empatou: 1 a 1.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo