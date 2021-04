Santos joga bem e sai na frente do San Lorenzo na terceira fase da Libertadores

Lucas Braga, Marinho e Ângelo Gabriel marcaram para o Peixe no jogo que terminou em 3 a 1

Reprodução/ Twitter

O Santos abriu uma vantagem para se classificar à fase de grupos da Copa Libertadores na noite desta terça-feira, 06. No estádio Pedro Bidegain, a equipe de Ariel Holan fez o placar de 2 a 1 contra o San Lorenzo no jogo de ida da terceira fase do torneio e deve entrar com mais tranquilidade na partida de volta, na Vila Belmiro, na próxima terça-feira, dia 13. A equipe brasileira abriu o placar logo aos 7 minutos com Lucas Braga. Nos acréscimos do primeiro tempo, Marcos Leandro foi derrubado dentro da área e o juiz marcou pênalti. Marinho foi para a cobrança e ampliou a vantagem em 2 a 0. No começo do segundo tempo, Lucas Braga levou perigo ao gol de Devecchi, mas o San Lorenzo melhorou na partida e diminuiu o placar aos 27 minutos com Ángel Romero que aproveitou uma falha de Pará. Nos minutos finais, Di Santo quase empatou, mas o lance foi anulado por impedimento e aí quem balançou as redes foi o Santos. Nos acréscimos, a equipe fez um contragolpe mortal e Ângelo Gabriel marcou o terceiro.