Jogo entre Independiente del Valle e Grêmio é adiado após surto de Covid-19 no time brasileiro

Partida foi remarcada para sexta-feira, 9, saindo do Equador e indo para o Paraguai

Reprodução/ Twitter Grêmio deu três resultados positivos para Covid-19



Depois de três resultados positivos para Covid-19 no Grêmio nos últimos dias, a Conmebol anunciou o adiamento da partida do Tricolor Gaúcho contra o Independiente del Valle, pela terceira fase da Copa Libertadores que estava marcada para acontecer nesta quarta-feira, 7, em Quito, no Equador. Segundo a entidade máxima do futebol sul-americano, o jogo acontecerá na próxima sexta-feira, dia 9, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, às 19h15 (horário de Brasília). O Grêmio informou por meio de nota oficial que a delegação ainda não tem horário nem data definida para a viagem. Uma nova preocupação surge já que outro deslocamento de avião pode aumentar as contaminações no time brasileiro.