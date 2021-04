Com Covid-19, Luiz Adriano é multado pelo Palmeiras por descumprir isolamento

Atacante está afastado do time desde a semana passada e deveria permanecer em isolamento, mas nesta terça-feira se envolveu em um acidente ao sair de um supermercado

Reprodução/ Twitter @LibertadoresBR Luiz Adriano será multado por descumprir isolamento



O Palmeiras informou na noite desta terça-feira, 06, que tomará medidas administrativas contra o atacante Luiz Adriano que foi diagnosticado com Covid-19 na última semana, estava afastado do time para cumprir o isolamento social e se envolveu em um acidente de carro na tarde desta terça. De acordo com a assessoria do atleta, ele foi levar a mãe para o supermercado e acabou atropelando um homem na saída. Luiz Adriano prestou socorro à vítima e interagiu com algumas pessoas no momento. Por meio das redes sociais, o clube lamentou a atitude do atleta e disse que irá tomar providências internas, além de fazer o jogador pagar em cestas básicas. “É um momento de conscientização e ajuda aos que mais precisam”, escreveram. O Palmeiras enfrenta nesta quarta-feira, 07, o Defensa y Justicia pela Recopa Sul-Americana.

Confira abaixo a nota emitida pelo Palmeiras:

O Palmeiras sempre respeitou os órgãos de saúde, as autoridades públicas e tratou a pandemia de forma humana, colocando o bem-estar de seus funcionários como prioridade. Para tanto, o clube segue rígidos protocolos de segurança e, em um de seus exames periódicos, Luiz Adriano testou positivo para a Covid-19 na semana passada. Ele foi afastado das atividades presenciais e orientado a ficar em isolamento em casa, mas descumpriu esse protocolo. Diante do ocorrido, o Palmeiras tomará providências internas. Neste caso específico, as ações administrativas serão convertidas em cestas básicas. É um momento de conscientização e ajuda aos que mais precisam.