Santos leva empate do Grêmio nos acréscimos em jogo de ida das quartas da Libertadores

Kaio Jorge marcou para o Santos e Diego Souza converteu pênalti no último lance da partida

DONALDO HADLICH/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Na noite desta quarta-feira, 09, os comandados de Cuca foram à Arena do Grêmio e empataram com o Grêmio em 1 a 1 com gostinho de derrota por ter levado gol no último lance. O duelo foi bem disputado e muito pegado em questão de faltas, mas a equipe santista foi a melhor. O desfalque do jogo foi Soteldo, que testou positivo para a Covid-19 e ficará em isolamento por 10 dias. O empate deixa tudo aberto para a disputa da semifinal do torneio continental. Na próxima quarta-feira, 16, às 19h15 (horário de Brasília), o encontro é na Vila Belmiro.

Nos minutos iniciais, as equipes estavam ainda se ‘respeitando’ e não criaram chances claras de gol até, pelo menos, os 20 minutos. Porém, a partir daí o Santos começou a ser mais ofensivo e, aos 36 minutos, depois de uma batida de escanteio e saída errada do goleiro Vanderlei, a bola sobrou para Kaio Jorge que chutou para as redes e fez o primeiro do Peixe. Minutos depois, o meia Pinares dividiu uma bola com Pituca no meio do campo e o juiz deu cartão vermelho. Mas o VAR revisou e retirou o cartão para o gremista e amarelou o meia santista.

No segundo tempo, o Grêmio melhorou bastante e teve boas chances de gol, jogando algumas para fora e outras parando nas boas defesas de John. Aos 45 minutos, Madson puxou o contra-ataque e deixou Jean Mota na cara do gol, mas o meia cabeceou pra fora e desperdiçou a chance de ampliar o placar. Nos acréscimos, Pituca foi expulso após levar o segundo amarelo e aos 98 minutos, o juiz marcou pênalti para o Grêmio e Diego Souza converteu, empatando a partida.