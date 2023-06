Santos multa, afasta e coloca Lucas Pires e Nathan à venda após ida a balada 

Jogadores foram flagrados em casa noturna de São Paulo, nesta terça-feira, 27

Montagem sobre fotos/Reprodução/Twitter Lucas Pires e Nathan, do Santos, foram flagrados em balada de SP



A diretoria do Santos decidiu tomar uma medida drástica após Lucas Pires e Nathan serem flagrados em uma balada de São Paulo, nesta terça-feira, 27. Em nota, o Peixe informou que a dupla foi multa em 50% dos vencimentos por motivos disciplinares. Além disso, os jogadores serão afastados das atividades do grupo principal e serão colocados à venda. “O Santos FC quer atletas comprometidos e seguirá rigoroso neste assunto”, diz o comunicado do Alvinegro praiano. Na madrugada de hoje, ambos foram cercados e cobrados por torcedores santistas ao deixar uma casa noturna. Em crise, a equipe acumula dez partidas sem vitória e se aproximou da zona de rebaixamento do Brasileirão, único torneio que resta ao clube nesta temporada.

Formado nas categorias de base do Corinthians, Lucas Pires chegou ao Santos para reforçar o time sub-20 e subiu para a equipe profissional no ano passado. Ao todo, o lateral esquerdo de 22 anos soma 69 partidas pelo Peixe, com seis assistências no currículo. Seu contrato é válido até a metade de 2026. Já Nathan, por sua vez, foi revelado pelo Vasco, passou pelo Boa Vista (Portugal) e também chegou na Vila Belmiro em 2022. O lateral direito de 21 anos tem 33 jogos e não contribuiu com gols ou passes decisivos no período. Seu vínculo vai até o fim de 2026.