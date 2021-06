Santos oficializa a contratação de Camacho, ex-Corinthians

Alvinegro praiano chega ao quinto reforço na temporada 2021; Moraes, Marcos Guilherme, Danilo Boza e Vínicius Zanocelo já foram anunciados

Ivan Storti/ Santos FC Camacho é o novo reforço do Santos



O Santos anunciou na tarde desta terça-feira, 15, a contratação do meio-campista Camacho, que estava defendendo o rival Corinthians. O volante passou por exames médicos e assinou contrato com o Peixe até o dia 31 de dezembro de 2022. Desta forma, o Alvinegro praiano chega ao quinto reforço na temporada 2021. Antes, a diretoria já havia anunciado as chegadas do lateral-esquerdo Moraes, do meia-atacante Marcos Guilherme, do zagueiro Danilo Boza e do meia Vínicius Zanocelo.

“Após aquelas finais o professor Dorival Júnior mostrou interesse no meu futebol, mas eu já tinha fechado com o Corinthians. Cheguei a me imaginar vestindo essa camisa gigante na época, até porque o estilo de jogo do Santos FC me encantava e combinava muito comigo, que era de domínio e muita ofensividade. Agora, finalmente estou realizando esse desejo de jogar aqui e espero fazer um grande ano”, afirmou Camacho, que irá reencontrar Fernando Diniz, com quem trabalhou no Audax. “Sou um cara polivalente e podem esperar isso aqui também no Santos FC, até por conta do estilo do Diniz, que sempre pede muita movimentação no meio de campo. Eu consigo fazer ali o primeiro volante e o segundo também. Onde ele achar melhor eu estarei à disposição. Pode contar comigo, nação santista. Estou feliz demais em estar aqui e podem acreditar que vou dar a minha vida por essa camisa”, concluiu Camacho.