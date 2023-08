Santos oficializa contratação de Nonato com vídeo da ‘Escolinha do Professor Raimundo’ 

Revelado nas categorias de base do São Caetano, o atleta de 25 anos também coleciona passagens por Internacional e Fluminense

Reprodução/Twitter/@SantosFC Nonato é o novo reforço do Santos



O Santos oficializou a contratação do meio-campista Nonato, na tarde desta sexta-feira, 4. Para anunciar o novo reforço, o Peixe utilizou um vídeo da “Escolinha do Professor Raimundo”, programa de televisão que tinha Chico Anysio como protagonista – o ator interpretava o “Professor Raimundo Nonato”. Em nota, o Alvinegro informou que o jogador assinou vínculo de empréstimo válido até o dia 31 de julho de 2024 junto ao Ludogorets, da Bulgária. Revelado nas categorias de base do São Caetano, o atleta de 25 anos também coleciona passagens por Internacional e Fluminense.