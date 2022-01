Santos perde para o Botafogo-SP na Vila Belmiro e segue sem gol ou vitória em 2022

Após empate por 0 a 0 com a Inter de Limeira na estreia do Campeonato Paulista, Peixe voltou a mostrar um futebol sem imaginação

Van Campos/Fotoarena/Estadão Conteúdo O meia-atacante santista Marcos Guilherme parte com a bola dominada durante jogo na Vila Belmiro



O Santos realizou na manhã deste sábado o seu segundo jogo na temporada e, de novo, decepcionou sua torcida. Na Vila Belmiro, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, a equipe praiana mostrou um futebol pobre e perdeu para o Pantera por 1 a 0. O melhor jogador do Peixe foi o goleiro João Paulo, mas ele não evitou o gol de Tiago Reis, aos 17 minutos do segundo tempo. Com um empate — ficou no 0 a 0 com a Inter de Limeira na estreia —e uma derrota no Paulistão, o Alvinegro corre sério risco de entrar em crise, já que o próximo adversário será o Corinthians, em Itaquera, na próxima quarta-feira, 2. “Temos que colocar a cabeça no travesseiro e repensar, cada jogador dar algo mais para sairmos desse momento incômodo. É recuperar, repensar e melhorar para o clássico”, pediu o lateral-direito Madson. O Botafogo, por outro lado, sai contente com a vitória e, mais do que isso, com o bom futebol apresentado. O time do interior paulista soma quatro pontos após duas rodadas.