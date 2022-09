Corinthians goleia o Palmeiras e avança à sexta final consecutiva do Brasileirão feminino

Adriana, Portilho e Jheniffer (2x) marcaram na vitória por 4 a 0 no Allianz Parque; adversário da decisão sai do jogo entre São Paulo e Internacional

Staff Images / CBF Corinthians feminino chega à sexta final do Brasileirão seguida e busca o 4º título



Mesmo sofrendo com lesões na primeira fase da competição e não tendo o melhor desempenho, o Corinthians chegou à final do Campeonato Brasileiro feminino. Neste sábado, 10, a equipe de Arthur Elias foi ao Allianz Parque para disputar o jogo de volta da semifinal contra o arquirrival Palmeiras, depois de vencer por 2 a 1 na Neo Química Arena. A partida foi fácil para as Brabas. Aos seis minutos, a arbitragem marcou pênalti para o Corinthians. Adriana foi para a cobrança e abriu o placar. A vantagem deixou a disputa mais quente e foi faltas mais fortes. Aos 45 minutos, Portilho ampliou de cabeça. Na volta do intervalo, Jheniffer fez mais dois e deu números finais à partida. No geral o Palmeiras assustou muito pouco e não teve chances claras de gol. A goleira Amanda, do Palmeiras, também foi destaque com defesas difíceis. O adversário da final sairá da semi entre São Paulo e Internacional, que empataram em 1 a 1 no jogo de ida e se enfrentam novamente na segunda-feira, no Morumbi. Essa é a sexta vez que o Corinthians chega na decisão e é o maior campeão com três títulos.