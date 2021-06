Santos renova com Carlos Sánchez até julho de 2023

Em comunicado, o Peixe comemorou o acerto com o uruguaio, que está na fase final da recuperação da lesão do ligamento cruzado do joelho esquerdo e que não entra em campo desde outubro de 2020

Reprodução/Santos FC Carlos Sánchez renovou com o Santos até julho de 2023



O Santos anunciou na tarde desta segunda-feira, 7, que renovou o contrato com o meio-campista Carlos Sánchez até 22 de julho de 2023. Em comunicado, o Peixe comemorou o acerto com o uruguaio, que está na fase final da recuperação da lesão do ligamento cruzado do joelho esquerdo e em breve estará liberado para ser relacionado para os jogos – ele não entra em campo desde outubro de 2020. “Estamos felizes em anunciar que vamos manter um ídolo do clube para continuar defendendo nosso time. O Sánchez é um símbolo de raça, de liderança e será um grande reforço nos gramados, porque mesmo em recuperação sempre esteve junto com o grupo. Temos certeza de que ele tem tudo para ficar ainda mais marcado na história do clube, com recordes e conquistas”, disse o presidente do clube, Andres Rueda.

Segundo maior artilheiro estrangeiro do Santos, com 25 gols (apenas um a menos do colombiano Copete), Carlos Sánchez estreou pelo Santos em 4 de agosto de 2018 e até agora foram 104 jogos com a camisa 7. “A história temos de sempre comemorar com títulos, com uma taça, e eu quero levar essa alegria para essa torcida grande do Santos. É uma história muito linda e com essa renovação quero conseguir coisas importantes com o clube e uma galeria enorme de conquistas vestindo o manto sagrado, que para mim é um orgulho”, afirmou o experiente atleta de 36 anos.