Santos se prepara para quartas de final com retorno de Gabriel Brazão

Além da volta do goleiro, o volante Thiago Maia, que recentemente se apresentou ao clube para realizar exames médicos, está previsto para se juntar ao grupo em breve

Raul Baretta/ Santos FC Técnico Pedro Caixinha deve manter a formação que vem sendo utilizada, preservando a base da equipe



O Santos recebeu uma notícia positiva durante os treinos, com o goleiro Gabriel Brazão se recuperando de uma lombalgia. Ele está pronto para voltar a atuar e poderá ajudar a equipe nas quartas de final do Campeonato Paulista. Na última partida, em que o Santos venceu a Inter de Limeira por 3 a 0, Brazão não esteve em campo, e João Paulo foi o escolhido para a posição. O próximo desafio do Santos será contra o Red Bull Bragantino, marcado para este domingo, às 20h45, na Vila Belmiro. O técnico Pedro Caixinha deve manter a formação que vem sendo utilizada, preservando a base da equipe. Caso o jogo termine empatado, a definição do vencedor será feita através de cobranças de pênaltis.

Além da volta de Brazão, o volante Thiago Maia, que recentemente se apresentou ao clube para realizar exames médicos, está previsto para se juntar ao grupo em breve. Sua inclusão nas atividades do elenco profissional pode trazer mais opções ao técnico e fortalecer o meio-campo da equipe. Com a recuperação de jogadores importantes e a manutenção da base, o Santos se prepara para enfrentar um adversário difícil, buscando avançar na competição e manter o bom desempenho mostrado nas últimas partidas.

