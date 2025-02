Palmeiras alcança arrecadação de R$ 1,2 bilhão e superávit histórico em 2024

Principal fonte de receita do clube foi o futebol profissional, que gerou R$ 984,5 milhões líquidos

ECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Allianz Parque também contribuiu significativamente para os resultados financeiros, com uma arrecadação de R$ 153 milhões



O Palmeiras divulgou suas finanças referentes ao ano de 2024, revelando uma arrecadação impressionante de R$ 1,2 bilhão e um superávit histórico de R$ 198 milhões. Esses números marcam um feito significativo tanto para a equipe quanto para a administração de Leila Pereira, que havia estabelecido uma meta orçamentária de R$ 820,6 milhões, com um superávit projetado de apenas R$ 17,8 milhões. A principal fonte de receita do clube foi o futebol profissional, que gerou uma receita líquida de R$ 984,5 milhões. A venda de jogadores se destacou, arrecadando R$ 440,4 milhões, superando a expectativa inicial de R$ 235 milhões.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, o Palmeiras obteve receitas de direitos de transmissão no valor de R$ 170 milhões, patrocínios que somaram R$ 143 milhões e R$ 74,1 milhões provenientes do programa de sócio-torcedor. O Allianz Parque também contribuiu significativamente para os resultados financeiros, com uma arrecadação de R$ 153 milhões. Os meses de junho, julho e outubro foram os mais lucrativos, totalizando mais de R$ 542 milhões em receitas. Em contraste, o desempenho financeiro de 2023 foi menos favorável, com o clube não alcançando a meta de superávit, que ficou em R$ 8,5 milhões, abaixo dos R$ 13,8 milhões esperados.

Em 2023, a arrecadação total foi de R$ 820 milhões, evidenciando um crescimento considerável nas finanças do Palmeiras em um ano.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias