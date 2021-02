Santos tem desfalque de peso para clássico contra o Corinthians; veja escalação

A vitória é fundamental para os dois times, que brigam pela a oitava colocação do Brasileirão, a última que garante vaga para a fase preliminar da Copa Libertadores da América 2021

O Santos tem um desfalque certo para a partida diante do Corinthians, marcada para esta quarta-feira, 17, na Vila Belmiro, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Kaio Jorge, que revelou, através das redes sociais, ter sofrido uma lesão na coxa. “Infelizmente foi detectado uma lesão em minha coxa, mas logo logo KJ9 tá de volta, obrigado pelas mensagens de apoio!”, escreveu o jovem, que costuma ser titular da equipe comandada por Cuca.

Desta forma, o treinador do Santos deverá preencher a lacuna com a entrada de Marcos Leonardo, de apenas 17 anos. Outra possibilidade é utilizar Jean Mota, centralizando um dos três atacantes (Soteldo, Marinho ou Lucas Braga). Assim, o Peixe deverá entrar em campo com: João Paulo, Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison e Sandry; Marinho, Marcos Leonardo (Jean Mota), Lucas Braga e Soteldo.

O clássico é fundamental para Santos e Corinthians, que brigam pela a oitava colocação do Brasileirão, a última que dá vaga para a fase preliminar da Copa Libertadores da América 2021. Atualmente, o Peixe é o nono colocado com 50 pontos, a mesma pontuação do Athletico-PR, que leva a melhor na quantidade de vitórias. O Timão, por sua vez, soma 49 pontos, ocupando a décima colocação na tabela.