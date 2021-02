Soteldo no Flamengo? Torcedores do Rubro-Negro se empolgam com foto de Gabigol

Diversos flamenguistas foram às redes sociais para especular uma possível contratação do jogador do Peixe

Reprodução/Instagram Gabigol animou a torcida do Flamengo ao tirar uma foto com Soteldo



O atacante Gabriel Barbosa animou muitos torcedores do Flamengo ao postar uma foto com Yeferson Soteldo, do Santos, em sua conta no Instagram, na noite da última segunda-feira, 15. Utilizando a ferramente “Stories”, Gabigol, que aproveitou o seu dia de folga no Rubro-Negro para curtir a cidade do Guarujá, no litoral paulista, posou ao lado do venezuelano e utilizou um coração vermelho e outro preto para ilustrar a imagem. Imediatamente, diversos flamenguistas foram às redes sociais para especular uma possível contratação do jogador do Peixe. “Soteldo, Everton Ribeiro, De Arrascaeta e Gabigol… Que pesadelo seria para os adversários”, disse um torcedor do Flamengo. “Gabriel não cansa de tentar fazer o Flamengo contatar o Soteldo”, comentou outra.

A contratação de Soteldo, no entanto, não seria nada fácil. Destaque do Santos na atual temporada, o atleta de 23 anos renovou o contrato recentemente, ampliando o seu vínculo com o time da Baixada Santista até dezembro de 2023. Além disso, a diretoria do Peixe já admitiu que a intenção é negociá-lo somente com times do exterior. Ao lado de Marinho, o venezuelano foi o principal jogador do time, que chegou à final da Copa Libertadores da América, mas ficou com o vice-campeonato após a derrota para o rival Palmeiras.

gabriel não cansa de tentar fazer o flamengo contatar o soteldo — ؘ (@cubancrf) February 16, 2021

Soteldo no mengão? https://t.co/P2ZeIPeUj1 — Cucco do vigor 🌵🕵️‍♀️ (@cucco_17) February 16, 2021

Prefiro soteldo 1000x do que o tal do vina, ele já jogou em time grande e não rendeu. Tipico jogador de time pequeno. Já soteldo mistrou muita bola no peixe. — jeivison ferreira (@JeivisonF) February 16, 2021

Faz uma troca com o Santos.

Vitinho+ Michael+ Leo Pereira por

Soteldo + kaio jorge — José Guto😷 (@OEsposas) February 16, 2021

Depois de convocar o Vina, convocou Soteldo e colocou corações Rubro-Negros. Está on Fire! #Flamengo #CRF https://t.co/1xNHaimtpU — Paparazzo Rubro-Negro (@PaparazzoRN) February 16, 2021