Santos tem dois desfalques por Covid-19 para enfrentar São Paulo e Boca Juniors

O Peixe informou que dois atletas testaram positivo para a doença e desfalcarão a equipe nos compromissos válidos pelo Brasileirão e pela Libertadores

Reprodução/Santos FC Jogadores do Santos durante a partida contra o Boca Juniors, na Bombonera



Os torcedores do Santos receberam uma má notícia na tarde desta sexta-feira, 8. O goleiro John e o zagueiro Wagner Leonardo testaram positivo para Covid-19 e serão desfalques no time nas partidas contra o São Paulo, marcada para o próximo domingo, 10, pelo Campeonato Brasileiro, e diante do Boca Juniors, válida pela rodada de volta da semifinal da Libertadores e agendada para quarta-feira, 13.

A dupla foi infectada pelo novo coronavírus após o empate em 0 a 0 com o Boca Juniors e permanece em um hotel em Buenos Aires, na capital argentina, onde cumpre isolamento até se recuperar da doença. Assim, o Peixe busca uma solução para os jogadores retornarem ao Brasil o mais breve possível.

Cuca, por sua vez, deverá escalar o goleiro reserva João Paulo nas próximas partidas. Wagner Leonardo, por sua vez, já costuma frequentar o banco de reservas e deixa de ser uma opção para o treinador. No Brasileirão, o Peixe é o oitavo colocado e tenta se aproximar dos líderes do torneio. Já na competição sul-americana, a equipe santista busca uma vitória para avançar à decisão da competição.