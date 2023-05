Santos terá série de desfalques, mas conta com retorno de Soteldo em ‘decisão’ na Sul-Americana

Técnico Odair Hellmann terá problemas para escalar o Peixe diante do Audax Italiano

Raul Baretta/ Santos FC Soteldo está de volta ao Santos e jogará a partida contra o Audax Italiano



O técnico Odair Hellmann, do Santos, terá uma série de problemas para escalar o time diante do Audax Italiano, nesta quarta-feira, 24, no Chile, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana – a bola rola às 21h (de Brasília), no estádio El Teniente, em Rancagua. Além de não contar com o centroavante Marcos Leonardo, que está servindo a seleção brasileira na Copa do Mundo sub-20, o treinador não terá à disposição Lucas Lima e Dodi – a dupla será preservada. Por problemas físicos, Lucas Braga, Mendoza e Sandry não viajarão com o restante do elenco. Já Luan Dias, Bruno Mezenga e Gabriel Inocêncio não foram inscritos na competição da Conmebol e também são baixas no Peixe. A notícia boa, por outro lado, fica por conta de Yeferson Soteldo, que está recuperado de uma lesão e vai para o jogo. O mesmo ocorre com Ed Carlos, que ficou fora do clássico contra o Palmeiras. Desta forma, a provável escalação tem: João Paulo; João Lucas (Nathan), Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho e Ed Carlos (Ivonei); Ângelo, Deivid Washington e Soteldo. Na terceira posição do Grupo E, o Alvinegro praiano tem os mesmos quatro pontos do Audax, mas leva a pior no critério de desempate. O líder é o Newell’s Old Boys (9), enquanto o Blooming está na lanterna com zero ponto. O melhor de cada chave vai às oitavas de final, enquanto quem terminar na segunda posição enfrenta um time que vem da Libertadores no play-off.