Santos vence o Botafogo-SP por 2 a 0 e abre vantagem em confronto da Copa do Brasil

Lucas Lima marcou seu primeiro gol desde o retorno para o Peixe; Marcos Leonardo ampliou de pênalti

THIAGO CALIL/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Lucas Lima marcou o primeiro gol desde seu retorno ao Santos no início do ano



Nesta terça-feira, 11, pela terceira fase da Copa do Brasil, o Santos enfrentou o Botafogo-SP e venceu por 2 a 0, abrindo vantagem para a partida de volta, no dia 26 de abril, às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro. O Botafogo começou bem o jogo e nos minutos iniciais quase abriu o placar em lance de bola parada, mas foi o Peixe que balançou as redes primeiro. Lucas Lima abriu o placar aos 14 minutos em toque na saída do goleiro Matheus. Esse foi o primeiro gol do meio-campista desde seu retorno ao time no início do ano. Depois do gol, o Botafogo tentou se reequilibrar, mas aos 34 minutos o árbitro marcou pênalti para o Santos. Marcos Leonardo foi para a cobrança e converteu, ampliando para 2 a 0. No segundo tempo, o jogo ficou mais travado até que aos 35, o Botafogo teve uma grande chance com Xuxa, que chutou em cima de Nathan. Sem outras movimentações, a partida terminou em 2 a 0.