Fase classificatória da NBA começa nesta terça-feira; veja confrontos

Nesta terça-feira, 11, começa a fase classificatória, também chamada de play-in, para oito times da NBA que tentam quatro vagas para os playoffs, a fase eliminatória da temporada e que leva ao título. Os seis primeiros de cada Conferência avançaram direto para os playoffs, mas do 7º ao 10º disputam mais uma partida antes da fase decisiva. Nesta terça, às 20h30 (horário de Brasília), o Miami Heat enfrenta o Atlanta Hawks e às 23h o Los Angeles Lakers, de LeBron James, jogam contra o Minnesota Timberwolves. Os vencedores avançam direto para os playoffs, mas os perdedores enfrentarão os vencedores dos confrontos de quarta-feira, entre Toronto Raptors x Chicago Bulls às 20h, e às 22h30 New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder. Confira abaixo o chaveamento dos confrontos dos playoffs:

It all comes down to this.

The #ATTPlayIn tips off TONIGHT 🎬

#8 Hawks at #7 Heat

⏰: 7:30pm/et || 📺: TNT

#8 Timberwolves at #7 Lakers

⏰: 10pm/et || 📺: TNT pic.twitter.com/3tfrpfHGwX

