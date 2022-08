Santos vence o São Paulo na Vila e fica próximo do G-6

Com gol de Lucas Braga, Peixe sobe para a 8ª colocação e soma 33 pontos

FERNANDA LUZ/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Atacante Lucas Braga comemora gol contra o São Paulo, neste domingo, 21, na Vila Belmiro



O Santos venceu por 1 a 0 o São Paulo, na noite deste domingo, 21, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Com o resultado, o Peixe sobe para a 8ª colocação e soma 33 pontos. O time está a três pontos do Internacional, que é o 6º colocado e assegura a última vaga de classificação para Copa Libertadores. Já o Tricolor se complica na tabela da competição, na 12ª posição, com apenas 29 pontos. No jogo, o Santos foi mais eficaz do que o São Paulo no primeiro tempo. Com boa atuação de Soteldo, os donos da casa saíram na frente com um gol de Lucas Braga, aos 32 minutos, após assistência do venezuelano. Já o São Paulo, que teve boas chances mas parou em João Paulo, mais uma vez foi instável e confirmou a oscilação no torneio.