São Paulo tem quatro desfalques por Covid-19 em reapresentação para temporada

Volpi, Miranda, Gabriel e Pablo testaram positivo para a doença ainda durante as férias e estão em acompanhamento médico

Rubens Chiri/ saopaulofc.net Jogadores fizeram testes de Covid-19 em drive thru no CT da Barra Funda



O futebol 2022 começou no CT do São Paulo. Na manhã desta segunda-feira, dia 10, o elenco do time profissional masculino se reapresentou das férias e realizou exames de Covid-19. De acordo com comunicado do clube, quatro jogadores testaram positivo ainda durante as férias: Volpi, Miranda, Gabriel e Pablo, e estão em acompanhamento médico. A coleta dos exames foi realizada em sistema drive-thru no Centro de Treinamentos. Os quatro reforços da temporada (Jandrei, Rafinha, Patrick e Alisson) estiveram presentes. A programação para a terça-feira tricolor é de divisão do elenco em dois. Um grupo irá realizar exames médicos em um hospital na capital, enquanto o outro grupo trabalhará com a comissão técnica no CT. Na quarta-feira, dia 12, os grupos invertem. O São Paulo estreia na temporada contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista, no dia 27 de janeiro às 21h30 (horário de Brasília).