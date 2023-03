Ja Morant é suspenso pela NBA após exibir arma de fogo em rede social

Armador do Memphis Grizzlies levou gancho de oito jogos, mas já cumpriu cinco deles

JUSTIN FORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Ja Morant tem aparecido com frequência nas páginas policiais nos Estados Unidos



Estrela do Memphis Grizzlies, Ja Morant foi suspenso por oito jogos pela NBA após uma investigação da liga de basquete. O jogador de 23 anos fez uma live em suas redes sociais no início de março em que mostrava uma arma de fogo em uma boate. Morant foi investigado tanto pela NBA como pela polícia do Colorado, mas as autoridades não encontraram evidência da ocorrência de crime e optaram por não apresentar queixa contra o atleta. A NBA não encontrou violação ao código de conduta a liga, mas decidiu aplicar a punição como alerta. Sendo assim, Ja Morant retorna às quadras no dia 20 de março, contra o Dallas Mavericks, porque já perdeu cinco dos oito jogos. Recentemente o armador foi acusado de agredir um adolescente com uma arma durante um jogo de basquete amador. Após as polêmicas, ele entrou para um programa de aconselhamento. O Memphis é o segundo na Conferência Oeste com 41 vitórias e 26 derrotas, atrás apenas do Denver Nuggets.