Soteldo ironiza publicação de Paulo Turra sobre ‘disciplina’; João Paulo apoia técnico do Santos

Afastado do Peixe por motivos disciplinares, atacante venezuelano deu ‘indireta’ para o treinador

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20210130495 - 30/01/2021 Soteldo está afastado das atividades no Santos



O clima no Santos também está caótico fora de campo. Nesta terça-feira, 18, o técnico Paulo Turra fez uma postagem sobre “disciplina” no Instagram. “Nunca seremos bem-sucedidos caso não aceitemos a dor da disciplina”, diz a mensagem publicada na função “Stories” da rede social. Horas depois, o atacante Yeferson Soteldo, afastado das atividades por motivos disciplinares, postou uma foto de uma atividade física e ironizou escrevendo a palavra “disciplina” na legenda. Até o goleiro João Paulo, um dos líderes do elenco, se envolveu na série de indiretas. Além de compartilhar a mensagem do treinador, o arqueiro cutucou o venezuelano. “O trabalho duro ganha do talento quando o talento não trabalha duro”, afirmou. Contratado em definitivo por R$ 20 milhões, Soteldo virou um problema para a diretoria, que tenta vender o jogador nesta janela de transferências. Dentro das quatro linhas, o Peixe soma apenas uma vitória nas últimas 14 partidas e está cada vez mais perto da zona de rebaixamento do Brasileirão – o time é o 14º colocado na tabela.

🚨João Paulo via story do Instagram. “O trabalho duro ganha do talento quando o talento não trabalha duro” Além de postar a mesma imagem do Turra CLIMÃO NO SANTOS pic.twitter.com/zX9dBkp2G8 — Beiçola Santista (@beicolasantista) July 18, 2023