Soteldo recebe punição do STJD e deve desfalcar Santos contra Palmeiras

Atacante foi julgado por expulsão na partida contra o Grêmio, pela 1ª rodada do Brasileirão

Ivan Storti/Santos FC Soteldo é punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva



O atacante Soteldo recebeu dois jogos de suspensão, nesta segunda-feira, 15, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e deve desfalcar o Santos no clássico contra o Palmeiras, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O duelo acontece neste sábado, 20, às 21 horas, na Vila Belmiro. O venezuelano foi punido pela 1ª Comissão Disciplinar do STJD pela expulsão na partida contra o Grêmio, pela primeira rodada do Brasileirão. Soteldo já cumpriu um jogo de suspensão no jogo contra o Atlético-MG. No entanto, ele precisa cumprir mais um. O time de baixada ainda pode entrar com um recurso para conseguir um efeito suspensivo. Se recuperando de uma lesão sofrida na coxa esquerda, Soteldo já havia revelado que voltaria a atuar pelo clube no confronto contra o Verdão.