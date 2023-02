Soteldo sofre lesão ligamentar no ombro e passará por cirurgia no Santos 

Atacante venezuelano será operado no próximo sábado, 4, em São Paulo

Ivan Storti/Santos FC Soteldo ficará fora dos gramados por tempo indeterminado



O Santos confirmou na tarde desta quinta-feira, 2, que o atacante Yeferson Soteldo foi diagnosticado com uma ruptura total do tendão do músculo peitoral esquerdo. Por causa da lesão, o venezuelano será operado no próximo sábado, 4, em São Paulo. Baixa no Peixe por período indeterminado, o jogador era uma das principais peças da equipe treinada por Odair Hellmann. Emprestado pelo Tigre, do México, o atleta fez apenas 11 jogos desde que retornou ao futebol brasileiro, contribuindo com duas assistências. Na temporada passada, ele perdeu a reta final do Brasileirão por causa de uma contusão muscular. Cedido até a metade de 2023, Soteldo pode ser comprado em definitivo US$ 4 milhões (R$ 20,28 milhões na cotação atual). O Santos volta a campo neste sábado, quando enfrenta o Palmeiras, no Morumbi, pela sexta rodada do Paulistão. Com 5 pontos, o time está na lanterna do Grupo A.