Soteldo sofre lesão muscular e desfalca Santos em ‘decisão’ contra o Goiás

Venezuelano foi diagnosticado com um edema no músculo adutor da coxa esquerda e não viajará para Goiânia

Reprodução/X/@Santos FC Soteldo é um dos destaques do Santos na temporada



O Santos terá um desfalco de peso para o duelo contra o Goiás, marcado para esta quinta-feira, 9, na Serrinha, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em nota, o Peixe informou que o atacante Yeferson Soteldo foi diagnosticado com um edema no músculo adutor da coxa esquerda e não viajará para Goiânia. Um dos principais jogadores do elenco santista, o venezuelano soma um gol e cinco assistências no torneio. O próximo confronto é tratado como “decisivo” para as pretensões da equipe comandada pelo técnico Marcelo Fernandes. Isto porque o Alvinegro praiano está no 14º lugar, com 38 pontos, apenas um a mais relação ao Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento. Na 18ª posição, o Esmeraldino tem 35 pontos e pode encostar nos paulistas. A bola vai rolar a partir das 19 horas (de Brasília) da próxima quinta.