Soteldo volta a treinar e deve reforçar o Santos contra Atlético-GO no Brasileirão

Com edema no joelho esquerdo, Marinho segue fora do time

Ivan Storti / Santos FC Soteldo treinou com o grupo nesta sexta-feira, 05



Recuperado das dores no músculo adutor da coxa direita que o incomodaram durante toda a semana, desde a final da Copa Libertadores, o atacante Soteldo deverá reforçar o Santos, neste sábado, 05, em Goiânia, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante venezuelano participou normalmente dos treinamentos desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, e mostrou estar em boas condições físicas, o que lhe garantiu uma convocação por parte do técnico Cuca para o jogo em Goiás. Já Marinho, com um edema no joelho esquerdo, contina o tratamento médico e não foi relacionado para a viagem para Goiás.

Deste forma, a escalação mais provável deverá formar com: John, Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro, Alison e Jean Mota; Lucas Braga, Kaio Jorge e Soteldo. Com 46 pontos, o Santos é o 11º colocado no Brasileiro e luta por uma vaga pré-Libertadores, com várias equipes, inclusive com o Atlético-GO, que tem um ponto a menos. Corinthians (48), red Bull Bragantino (47), Athletico-PR (46) e Ceará (45) também estão na briga.

*Com informações do Estadão Conteúdo