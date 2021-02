Vendido ao FC Cincinnati, Brenner se despede dos companheiros no CT do São Paulo

Atacante deve viajar aos EUA nos próximos dias para assinar contrato de cinco anos com a equipe da MLS

Reprodução/ Twitter Brenner se despede de companheiros do São Paulo



O São Paulo fechou a venda do atacante Brenner na noite desta quinta-feira, 04, para o FC Cincinnati, que disputa a MLS dos Estados Unidos. A transação custou 15 milhões de dólares (na cotação atual, aproximadamente R$ 81 milhões) e o Tricolor ficará com uma porcentagem de 20%, que poderá render mais lucro ao clube paulista em uma venda futura. Mesmo na reta final do Brasileirão, ele não entra mais em campo pelo time e deve viajar aos EUA nos próximos dias para assinar um contrato de cinco anos com o clube de Ohio. Horas depois do anúncio, o jovem de 21 anos passou no CT do clube, na Barra Funda, para se despedir de seus companheiros de time. O atleta ainda não se pronunciou nas redes sociais sobre sua saída.

Natural de Cuiabá, no Mato Grosso, Brenner foi um dos destaques do São Paulo na temporada de 2020. Em 33 partidas, marcou 17 gols (11 no Campeonato Brasileiro e seis na Copa do Brasil) e deu três assistências. Cria de Cotia, o atacante iniciou sua carreira em 2017 no sub-17 do Tricolor Paulista, sendo emprestado em 2019 para o Fluminense e retornando no ano seguinte. Na equipe carioca só atuou por cinco jogos e não marcou nenhum gol.