Sob olhares de Sampaoli, Flamengo bate Coritiba com brilho de Gabigol e retorno de Bruno Henrique

Gabriel Barbosa voltou a marcar após 10 jogos, enquanto BH não entrava em campo desde junho de 2022

PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol voltou a marcar para o Flamengo diante do Coritiba



O Flamengo conseguiu um excelente resultado neste domingo, 16, ao vencer o Coritiba por 3 a 0, no Maracanã, na rodada de estreia do Campeonato Brasileiro 2023. Sob olhares do treinador Jorge Sampaoli, presente nas tribunas do estádio, o Rubro-Negro conseguiu um triunfo marcante. Primeiro porque Ayrton Lucas, um dos principais jogadores do clube na temporada, abriu o placar com um lindo chute. Depois, devido ao gol de pênalti de Gabriel Barbosa, já na segunda etapa – o atacante tirou a “zica” após passar 900 minutos (10 partidas) sem balançar as redes. No fim, Pedro ainda saiu do banco de reservas para marcar o terceiro. O duelo também foi especial por causa do retorno de Bruno Henrique, que ficou fora dos gramados por dez meses após sofrer uma grave lesão no joelho. O velocista entrou em campo na reta final e pôde participar de alguns momentos do embate. Já sob a batuta de Sampaoli, o conjunto flamenguista volta a campo nesta quarta-feira, 19, para receber o Deportivo Nublense, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Coxa, por sua vez, só joga no próximo domingo, 23, diante do Fortaleza, no Couto Pereira.