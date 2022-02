Torcedores do Santos batem boca com Edu Dracena antes de estreia na Copa do Brasil

Em imagens que circulam nas rede sociais, o dirigente é cercado por cerca de dez pessoas e discute rispidamente com uma delas

Reprodução/Santos/Ivan Storti Edu Dracena é o executivo de futebol do Santos



Edu Dracena, executivo de futebol do Santos, bateu boca com alguns torcedores nesta quarta-feira, 23, na saída do hotel onde a delegação está, na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Em imagens que circulam nas rede sociais, o dirigente é cercado por cerca de dez pessoas e discute rispidamente com uma delas. A partir das 19 horas (de Brasília), o Peixe entra em campo para enfrentar o Salgueiro, pela primeira fase da Copa do Brasil. Ainda sem um treinador fixo após a demissão de Fábio Carille, a equipe da Baixada Santista será comandada mais uma vez pelo interino Marcelo Fernandes. A expectativa é que o argentino Fabián Bustos, do Barcelona de Guayaquil (Equador), seja o próximo técnico do time.