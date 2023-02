Jogador japonês de 55 anos acerta com clube da segunda divisão de Portugal

Jogador chega para disputar sua 37ª temporada como profissional e é considerado o mais velho em atividade

Yokohama FC/Divulgação Kazuyoshi Miura completará 56 anos no próximo dia 26 de fevereiro



Kazuyoshi Miura, jogador japonês de 55 anos, confirmou nesta quarta-feira, 1, que assinou contrato com o Oliveirense, time da segunda divisão de Portugal. Ele foi emprestado pelo Yokohama FC, time da segunda divisão do Japão. Conhecido como “Rei Kazu”, Miura é considerado o jogador mais velho do mundo em atividade. Ele completará 56 anos no próximo dia 26 de fevereiro. “Quero trabalhar duro para mostrar a todos o tipo de jogo pelo qual sou conhecido”, disse em comunicado do clube japonês, que ainda afirmou que quer jogar até os 60 anos. Ele chega para sua 37ª temporada como jogador profissional. O início de sua carreira foi em 1986, pelo Santos. Por aqui, ele ainda defendeu as cores do Coritiba. Kazu também atuou por Japão, Itália e Croácia. O grupo proprietário do Yokohama adquiriu uma participação maioritária do clube português. Ele será companheiro de Kendji Wagatsuma Ferreira, brasileiro de origem japonesa que também é apelidado de Kazu.