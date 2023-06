NBA suspende Ja Morant por 25 jogos após vídeo com arma de fogo

Astro do Memphis Grizzlies se desculpou com a liga e os fãs e disse que cuidará da saúde mental

ANDREW D. BERNSTEIN / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP Ja Morant também não pode participar da pré-temporada com o Grizzlies



A NBA anunciou nesta sexta-feira, 16, a suspensão por 25 jogos do armador Ja Morant, do Memphis Grizzlies, após o atleta aparecer com uma arma de fogo em um vídeo nas redes sociais. A suspensão vale pelos primeiros 25 jogos da temporada regular de 2023/24, que se inicia em outubro. A decisão ainda contempla uma suspensão de qualquer liga pública ou atividades da equipe, incluindo pré-temporada. Anteriormente, Ja Morant já tinha sido suspenso pelo mesmo motivo. “A decisão de Ja Morant de mais uma vez empunhar uma arma de fogo nas mídias sociais é alarmante e desconcertante, dada sua conduta semelhante em março, pela qual ele já foi suspenso por oito jogos”, disse o comissário da NBA, Adam Silver, em comunicado. “O potencial de outros jovens imitarem a conduta de Ja é particularmente preocupante. Nessas circunstâncias, acreditamos que uma suspensão de 25 jogos é apropriada e deixa claro que o envolvimento em comportamento imprudente e irresponsável com armas não será tolerado”, acrescentou.

Como resposta, Morant pediu desculpas aos companheiros de clube e torcedores e disse que irá se dedicar à sua saúde mental durante o período de suspensão. “Tive tempo para refletir e perceber quanta dor causei. Quero me desculpar com a NBA, os Grizzlies, meus companheiros de equipe e a cidade de Memphis. Estou passando a entressafra e minha suspensão continuando a trabalhar em minha própria saúde mental e tomada de decisões. Também vou treinar para estar pronto quando puder voltar à quadra. … Espero que você me dê a chance de provar a você com o tempo que sou um homem melhor do que tenho mostrado”.