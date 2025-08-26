Vojvoda quer Neymar ‘determinante’ e crê em resposta rápida do Santos: ‘Foco no rendimento’

Na entrevista coletiva, técnico afirmou que o camisa 10 ‘é solução’ e disse que tirar o melhor do astro vai ser a sua missão; ‘Ele escolheu neste momento voltar e isso tem um valor importante, muito importante’

GUILHERME DIONíZIO/ESTADÃO CONTEÚDO Sem conseguir engrenar no Nacional, o Santos figura em 15º lugar



O técnico Juan Pablo Vojvoda foi apresentado oficialmente no Santos nesta terça-feira (26) e colocou a excelência do futebol de Neymar como ponto de partida para mudar o cenário de pressão e instabilidade no Santos. Na entrevista coletiva, ele afirmou que o camisa 10 “é solução” e disse que tirar o melhor do astro vai ser a sua missão. “Imagino um Neymar determinante, um Neymar que se divirta. É um jogador que faz a gente se divertir. Poucos possuem essa capacidade. O futebol é isso, é a essência. Há determinados jogadores que conseguem e o Neymar é um deles”, afirmou o treinador argentino. Com um discurso agregador, o novo comandante do time principal quer aproveitar o talento e a identificação que o astro tem com a torcida e o time para reerguer o Santos no Campeonato Brasileiro.

“Vou aprender com Neymar, aprender como é estar com um jogador como ele. Não é um atleta qualquer, é um dos melhores do mundo, que conseguiu tudo por sua capacidade e humildade. Ele ama o Santos e o Santos o ama. Ele escolheu neste momento voltar e isso tem um valor importante, muito importante”, disse Vojvoda que não estabeleceu ainda uma posição do atacante na equipe. “Onde imagino Neymar? Ele pode jogar em qualquer posição. Vamos procurar conhecê-lo. Neymar rendia no Barcelona por esses jogadores e sua capacidade, mas no Santos? É um desafio fazer Neymar render”, comentou.

Sem conseguir engrenar no Nacional, o Santos figura em 15º lugar, tem 21 pontos e apenas dois de frente para a primeira equipe na zona de rebaixamento (o Vitória soma 19 em 17º). Sobre o time, ele comentou como pretende ter uma resposta rápida para iniciar uma reação urgente dentro da competição. “Sei que temos de ganhar no domingo (o Santos recebe o Fluminense). O foco está no rendimento. O rendimento obriga a ter resposta rápida. Vou conhecer os jogadores e trabalhar para domingo”, declarou.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Vojvoda, na coletiva, valorizou o elenco e disse confiar no processo para buscar o seu objetivo de vitórias na Vila Belmiro. “Estou convencido que temos um bom elenco. É nesse caminho que iremos para conseguir o resultado, mas sem desespero”, disse o técnico.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias