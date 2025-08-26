Cadillac anuncia Sérgio Pérez e Valtteri Bottas como pilotos da equipe na F1 2026

De acordo com o CEO da escuderia, Dan Towriss, ‘a experiência e o perfil de liderança de ambos se destacaram entre todos os candidatos’; brasileiro Felipe Drugovich também foi especulado

Cadillac anuncia Valtteri Bottas e Sérgio Pérez como pilotos da equipe na F1 2026



Encerrando meses de especulação, a Cadillac anunciou oficialmente nesta terça-feira (26) que Sergio Pérez e Valtteri Bottas serão sua dupla de pilotos para a temporada de estreia da equipe na Fórmula 1, em 2026. A escuderia americana, fruto de uma parceria entre a General Motors e a Andretti, aposta na vasta experiência do mexicano e do finlandês para enfrentar os desafios de sua primeira temporada e o novo regulamento técnico da categoria.

A escolha por dois pilotos veteranos, que juntos somam 527 Grandes Prêmios, 16 vitórias e 106 pódios, é uma demonstração da estratégia da equipe de buscar um desenvolvimento sólido desde o início. “É a combinação certa, os pilotos certos no momento certo. A experiência e o perfil de liderança deles se destacaram entre todos os candidatos”, afirmou Dan Towriss, CEO da equipe.

O anúncio marca o retorno de Pérez e Bottas ao grid da Fórmula 1. O piloto mexicano deixou a Red Bull no final de 2024, enquanto Bottas, após sua saída da Sauber, vinha atuando nesta temporada como piloto reserva da Mercedes. “Ingressar na Cadillac é um capítulo incrivelmente empolgante na minha carreira. Desde nossas primeiras conversas, percebi a paixão e a determinação por trás deste projeto”, comentou Pérez.

A decisão de priorizar a experiência deixou de lado jovens talentos que foram especulados para as vagas, incluindo o brasileiro Felipe Drugovich. A liderança da Cadillac explicou que, para um time completamente novo, a bagagem trazida por Pérez e Bottas é fundamental para acelerar a curva de aprendizado.

Como a 11ª equipe do grid, a Cadillac se prepara para um início ambicioso. O projeto contará com uma base no Reino Unido e nos Estados Unidos. A partir de setembro, a dupla recém-contratada deverá iniciar os trabalhos de preparação, participando de testes com um carro da Ferrari de 2023 para integrar mecânicos, engenheiros e desenvolver os sistemas internos antes da estreia oficial em 2026.

Veja anúncio da Cadillac:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cadillac Formula 1 Team (@cadillacf1)

