Yuri Alberto não entra em acordo com o Santos e deixa o clube no fim de julho

Empresa responsável por gerenciar a carreira do atacante fez o anúncio sem revelar o seu futuro

Ivan Storti/Santos FC Yuri Alberto, do Santos, durante partida contra o Palmeiras



Fim de mais uma novela, e com desfecho triste para o Santos e sua torcida: Yuri Alberto e o clube não chegaram a um acordo na renovação do contrato e o atacante deixa o Alvinegro praiano no final do mês. Joia da base, ele estreou nos profissionais em 2018, com apenas 16 anos de idade. Na atual temporada, o jogador havia conquistado espaço com o português Jesualdo Ferreira, e pouco antes da parada do futebol, finalmente garantiu sua posição entre os onze titulares.

Clube e atleta conversavam desde o ano passado e o jogador pedia uma valorização significativa para a renovação de seu contrato. A BBM Sports, responsável por gerenciar a carreira do atacante, foi quem anunciou o fim das conversas entre as duas partes. O futuro do jogador ainda não foi revelado.

Yuri Alberto não é o primeiro jogador do Santos que deixa o clube recentemente sem nenhuma compensação financeira. Em 2018 Robson Bambu preferiu não renovar com o Peixe e acertar sua ida para o Athlético Paranaense. Recentemente o Santos venceu na justiça um processo que movia contra o clube do sul no qual alegava ter uma cláusula de renovação preferencial, e recebeu R$ 7 milhões de reais pela transferência. No mês passado o Nice, da França, comprou o zagueiro do Furacão por R$ 47 milhões de reais.

Principal jogador do Santos nas últimas temporadas, o também zagueiro Gustavo Henrique deixou o clube de graça no início do ano e hoje defende as cores do poderoso Flamengo.