Organizadas do São Paulo prometem respeitar estádio do Palmeiras: ‘Civilidade acima da rivalidade’

Tricolor receberá o Água Santa no Allianz Parque, em confronto marcado para a próxima segunda-feira, 13, pelas quartas de final do Paulistão

JEFFERSON DE AGUIAR/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do São Paulo durante jogo no Morumbi



A Torcida Independente e a Dragões da Real, as duas principais organizadas do São Paulo, prometeram não vandalizar o Allianz Parque, palco da partida diante do Água Santa, válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista – o jogo está marcado para a próxima segunda-feira, 13. Através de comunicados, ambas uniformizadas se comprometeram em manter a civilidade na casa do Palmeiras. A arena será utilizada pelo Tricolor porque o Morumbi receberá shows da banda britânica Coldplay entre 10 e 18 de março. Assim, os presidentes Julio Casares e Leila Pereira entraram em um acordo para utilizar os estádios rivais – na fase de grupos, o Verdão enfrentou o Santos no Cícero Pompeu de Toledo.

Em nota, a Independente mandou um recado para o restante dos torcedores são-paulinos. “Respeitaremos a arena rival, assim como eles respeitaram e admiraram o maior estádio particular do Brasil”, diz um trecho do último comunicado da organizada. Já André Azevedo, um dos líderes da Dragões, falou em “civilidade” ao projetar a estadia no Allianz Parque. “Que todos já comecem a trabalhar a mente no sentido de conscientização nesse jogo no Parque Antártica em relação ao comportamento, pois qualquer coisa que quebrar, quem paga é a instituição São Paulo FC… Além de tudo, vamos mostrar a nossa civilidade acima da rivalidade.”