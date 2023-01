São Paulo anuncia a contratação do atacante David, jogador de confiança de Rogério Ceni

Clube pagará R$ 1,2 milhão pelo acordo temporário e tem a opção de compra até o fim do empréstimo

Rubens Chiri/saopaulofc/divulgação David está regularizado e pode atuar contra a Ferroviária nesta quinta-feira



O São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 19, a contratação do atacante David, que atual pelo Internacional na última temporada. É o sétimo reforço do Tricolor para a temporada. O atleta de 27 anos chega por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra após este período. David, inclusive, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já pode entrar em campo. O clube pagará R$ 1,2 milhão pelo acordo. “Estou muito feliz com esta oportunidade de fazer parte do clube. Que seja um grande ano para todos nós e eu possa encontrar logo a torcida no Morumbi”, disse o jogador para o site do clube. O jogador foi um pedido do técnico Rogério Ceni. Ele atuou no Fortaleza e no Cruzeiro quando o treinador comandou as respectivas equipes. Antes dele, a equipe paulista havia anuncia as contratações do goleiro Rafael, o zagueiro Alan Franco, o volante Méndez, o meia-atacante Wellington Rato e os atacantes Marcos Paulo e Pedrinho. O São Paulo enfrenta a Ferroviária nesta quinta-feira, às 19h30, em Araraquara, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. De acordo com o clube, o atleta está relacionado para a partida.

ʙᴇᴍ-ᴠɪɴᴅᴏ, ᴅᴀᴠɪᴅ! O reforço assinou com o Tricolor, já está regularizado e foi relacionado para a partida desta noite, em Araraquara, contra a Ferroviária.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/AaweF59uHA — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 19, 2023