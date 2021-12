Alvo do Flamengo, Jorge Jesus deve ter futuro no Benfica definido nesta sexta

Diretoria do clube português se reúne nas próximas horas para decidir sobre a possível saída do técnico, após derrota de 3×0 para o Porto nesta quinta-feira, 23

Reprodução/Benfica Há possibilidade de Jesus deixar o Benfica antes do clássico do dia 30 de novembro, quando a equipe terá um novo confronto contra o Porto



A diretoria do Benfica se reúne nas próximas horas para definir o futuro do clube, o que incluiu a permanência – ou não – do técnico Jorge Jesus. O encontro acontece um dia após a derrota da equipe para o Porto, em partida disputada nesta quinta-feira, 23, que levou a eliminação do time da Taça de Portugal. Segundo informação do site português ‘A BOLA’, a avaliação é que além do resultado negativo no último jogo, encarado como uma humilhação pelos dirigentes, a postura de Jorge Jesus com a viagem da comitiva do Flamengo ao país também desagradou. O motivo seria o encontro do técnico com os representantes rubro-negros, que negociam o retorno imediato do treinador ao clube brasileiro. Ainda segundo a reportagem, há possibilidade de Jesus deixar o Benfica antes mesmo do clássico do dia 30 de novembro, quando a equipe terá um novo confronto contra o Porto, dessa vez pelo Campeonato Português.