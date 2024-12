São Paulo dispensa jogadores e planeja a temporada de 2025

Pedro Vilhena irá por empréstimo para a Ponte Preta, enquanto Raí Ramos teve o contrato rescindido e ira defender o Atlético-GO

A diretoria do São Paulo está em processo de planejamento para a temporada de 2025, focando na formação de um elenco forte e na negociação de jogadores que não estão sendo utilizados. Nesse contexto, o clube já tomou algumas decisões importantes em relação a atletas que não fazem parte dos planos do técnico Luís Zubeldía. Uma das movimentações confirmadas é o empréstimo de Pedro Vilhena para a Ponte Preta, que se estenderá até o término do Campeonato Paulista. O jovem jogador, de 22 anos, passou por toda a formação nas categorias de base do São Paulo, mas teve uma participação limitada no time profissional, com apenas uma partida disputada.

Além disso, o São Paulo também anunciou a saída de Raí Ramos, que se transferiu para o Atlético-GO. O lateral-direito, que atuou na Série B pelo Ceará, teve seu contrato rescindido pelo clube paulista. Durante sua passagem pelo Ceará, Raí Ramos participou de 42 jogos, onde conseguiu marcar quatro gols e registrar duas assistências.

