São Paulo e Santos conhecem datas e horários dos jogos da Copa Sul-Americana; confira

Além da dupla paulista, Botafogo, Red Bull Bragantino, América-MG, Goiás e Fortaleza representam o Brasil no torneio.

Reprodução/ Twitter @Sudamericana Sete times brasileiros buscam o título da Copa Sul-Americana 2023



A Conmebol divulgou nesta terça-feira, 28, a tabela detalhada com datas e horários dos jogos da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. O Santos será o primeiro paulista a estrear, já na próxima terça-feira, dia 4 de abril, às 21h30, diante do boliviano Blooming, em Santa Cruz de la Sierra. A partida terá transmissão do SBT e da ESPN. O São Paulo entra em campo na quinta-feira da mesma semana, dia 6 de abril, às 21h, para reeditar a final do torneio continental de 2012 diante do argentino Tigre. O jogo será exibido pela ESPN. Abaixo, veja tabela dos grandes do Estado. Além da dupla, Botafogo, Red Bull Bragantino, América-MG, Goiás e Fortaleza representam o Brasil no torneio.

Confira a tabela da dupla San-São na Sul-Americana:

SÃO PAULO

6/4 – 21h – Tigre x São Paulo – ESPN

18/4 – 21h30 – São Paulo x Academia Puerto Cabello – SBT e Paramount+

2/5 – 19h – Deportes Tolima x São Paulo – ESPN

23/5 – 21h30 – Academia Puerto Cabello x São Paulo – SBT e ESPN

8/6 – 19h – São Paulo x Deportes Tolima – ESPN

27/6 – 21h30 – São Paulo x Tigre – SBT e Paramount+

SANTOS

4/4 – 21h30 – Blooming x Santos – SBT e ESPN

20/4 – 19h – Santos x Audax Italiano – ESPN

2/5 – 21h30 – Newell’s Old Boys x Santos – SBT e ESPN

24/5 – 21h – Audax Italiano x Santos – Paramount+

6/6 – 21h30 – Santos x Newell’s Old Boys – SBT e ESPN

29/6 – 19h – Santos x Blooming – ESPN

*Com informações do Estadão Conteúdo