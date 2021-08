Paralimpíadas: Gabriel Araújo ganha o ouro nos 200m livre na natação e sobe pela segunda vez ao pódio

Mineiro, que já havia sido prata nos 100m costas S2, terminou a prova com 4min06s52, seguido do chileno Alberto Abarza, com 4min14s17

Gabriel Araújo trouxe mais uma medalha para a natação brasileira nas Paralimpíadas neste domingo, 29, ao vencer com folga nos 200m livre da classe S2 (para atletas com deficiência física severa). O mineiro de 19 anos terminou a prova com 4min06s52 seguido do chileno Alberto Abarza, que ficou com a prata (4min14s17), e o russo Vladimir Danilenko, com o bronze (4min15s95). Outro brasileiro na prova, Bruno Becker ficou em quarto lugar (4min22s63). Esta é a segunda vez que Gabriel sobe ao pódio, já que o atleta já havia sido prata nos 100m costas S2. Como o nado livre permite revezamento de estilos, o atleta nadou nos primeiros 100m com a barriga virada para baixo; dos 100m aos 150mm virado para cima, em nado costas e, nos últimos 50m, novamente de barriga para baixo.