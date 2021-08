Vinícius Rodrigues bate recorde paralímpico e se classifica para a final dos 100m T64 no atletismo

A noite, porém, não foi muito boa para os brasileiros, já que Alan Fonteles ficou em 6º nos 100m T64 e Joeferson Oliveira em 4º nos 100m T12

Rogerio Capela/CPB/twitter @cpboficial Brasileiro Vinícius Rodrigues bateu o recorde da modalidade ao terminar com o melhor tempo geral: 12s11



Vinícius Rodrigues entrou para a história neste domingo, 29, no atletismo nas Paralimpíadas de Tóquio. Além de se classificar para a final dos 100m na classe T64, para atletas amputados de membros inferiores, o brasileiro bateu o recorde da modalidade ao terminar com o melhor tempo geral: 12s11. A disputa pelo ouro acontecerá nesta segunda-feira, 30, às 8h30. Já nos 100m T64, para atletas biamputados, o brasileiro Alan Fonteles terminou como sexto colocado na segunda bateria, com tempo de 11s30, e ficou de fora da briga pela medalha. Joeferson Oliveira, vice-campeão mundial em Dubai 2019, fechou a prova dos 100m T12, para atletas com baixa visão, em quarto lugar, e também não se classificou para a final.