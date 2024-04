Adversário do São Paulo confunde estados e comete gafe ao chegar no Brasil: ‘Povo mineiro’ e ‘Terras cariocas’

Cobresal e tricolor se enfrentam nesta quarta-feira (10) pela segunda rodada da Libertadores

Reprodução/Instagram/@cobresal Cobresal enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira (10)



O Cobresal nem bem chegou ao Brasil para o jogo contra o São Paulo, pela Libertadores, que será realizado na quarta-feira (9) e já movimentou a internet. Isso porque eles cometeram uma gafe ao anunciar a chegada a São Paulo. “Chegamos com toda força e coragem em São Paulo. Com o apoio e a energia de todo nosso povo mineiro, estamos em terras cariocas. Preparados para deixar tudo em campo no MorumBIS”, escreveu o Cobresal em sua conta no Instagram. Na web, os torcedores falaram sobre o texto. Muitos brincaram que a gafe é “imperdoável” e “devolveram’ o erro. Na Libertadores, o Cobresal vem de empate contra o Barcelona de Guayaquil. A equipe chilena ainda não venceu neste ano. Já o São Paulo, perdeu o primeiro jogo para o Telleres, e vai para este jogado desfalcado, pois Lucas, Rafinha e Wellington Rato estão afastados por causa de lesão e não devem voltar à equipe tão cedo.

