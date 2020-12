Ajax deve fazer proposta em janeiro para tirar Brenner do São Paulo

Veja detalhes da possível proposta do time holandês para ter a joia do Tricolor paulista

Foto: MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO Brenner é um dos destaques do São Paulo na temporada



O Ajax quer aproveitar o bom relacionamento com o São Paulo para tentar contratar mais um garoto revelado em Cotia no início de 2021. De acordo com matéria publicada pelo jornal “De Telegraaf”, da Holanda, nesta segunda-feira, 28, o tradicional clube holandês pretende tirar Brenner, de 20 anos, do Tricolor paulista com uma quantia de 12 milhões de euros (na cotação atual, R$ 77 milhões) mais bônus por produtividade do jogador. A oferta deve ser feita em janeiro do ano que vem, quando a janela de transferências do futebol local se abre.

Nos últimos anos, o Ajax notabilizou-se por fazer bons negócios com o São Paulo, tendo adquirido os atacantes David Neres e Antony por altas cifras. Agora, a diretoria do time holandês considera Brenner, artilheiro do Tricolor paulista na temporada, como um bom nome. Neste ano, o jovem balançou as redes 22 vezes em 46 partidas com a camisa do time comandado por Fernando Diniz, que está na semifinal da Copa do Brasil e na liderança do Campeonato Brasileiro.

O atacante, inclusive, é aposta da torcida para reverter a desvantagem sobre o Grêmio, na próxima quarta-feira, 30, no estádio do Morumbi, na rodada de volta da semifinal da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Tricolor gaúcho venceu por 1 a 0, em Porto Alegre, com gol de Diego Souza.