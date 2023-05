Alexandre Pato recebe a camisa 12 e se declara ao São Paulo: ‘O que mais quero é ser campeão’ 

Em sua terceira passagem pelo clube, o jogador de 33 anos assinou um contrato válido somente até o fim da temporada e com metas por produtividade

Alexandre Pato foi apresentado como novo reforço do São Paulo nesta terça-feira, 30, no CT da Barra Funda. Ao lado do presidente Julio Casares, o atacante recebeu a camisa de número 12 do Tricolor e falou com a imprensa. Em sua terceira passagem pelo clube, o jogador de 33 anos assinou um contrato válido somente até o fim da temporada e com metas por produtividade. Na entrevista coletiva, o atleta explicou o por que aceitou as condições dos são-paulinos. “Todo mundo soube, eu saí do São Paulo, mas não era justo fazer com o clube algo que me abriu as portas. Eu queria resolver coisas minhas, amadureci muito depois daquele tempo. A volta é de gratidão pelo trabalho que a direção fez, independente do que acontece nos bastidores, de contrato, não preciso explicar aqui. Só quero vestir a camisa e representar o carinho do torcedor e do clube”, comentou.

As palavras “gratidão” e “amor” foram muito utilizadas por Alexandre Pato. Lesionado, o atacante voltou do Orlando City (EUA) para se tratar no Reffis e acabou fechando com o São Paulo. “Sempre existiu o amor, saí de uma situação muito difícil na vida, e ele me abraça. Lá atrás, em 2014. Deus foi muito bom comigo, colocou no coração deles (dirigentes) que eu poderia dar algo a mais pro São Paulo. Cheguei para fazer uma recuperação, tive discussões com o Rogério muito tempo atrás, e eu ficava perguntando se o Rogério ia me deixar fazer fisio. O Rogério me escreve, o Rui também, e converso com o presidente. Eu fui entregando, não queria pressionar. Cheguei e falei com os dirigentes: ‘O São Paulo está diferente, a gestão, a parte de fora do futebol, a fisioterapia’. O jogador se sente mais em casa agora do que nas outras passagens. Eu falava pra minha esposa que só ia voltar para casa quando ela me ligasse, eu ia passar o dia inteiro no CT. O resultado disso está vindo”, explicou o veterano, que ainda não tem data para reestrear.

Considerando as duas passagens, Alexandre Pato representou o São Paulo 101 vezes, colecionando 38 gols e 15 assistências. Apesar dos bons números, o jogador não conseguiu erguer uma taça com o Tricolor. Segundo o atacante, ser campeão é o seu principal objetivo. “As expectativas, minhas vontades, tenho que viver a cada dia. Quero ser campeão, entrar na história do São Paulo, fazer gols, mas isso é um passo de cada vez. Estar aqui, eu fico nervoso, mas é uma emoção grande. Eu batalhei tanto, estar num grande clube de novo é muito satisfatório. Acho que tem algo pra acontecer nessa terceira passagem. Vai ter muita entrega, dedicação”, declarou. “A gente tem planos. Tive duas passagens, quase fui campeão na primeira. Na segunda, o time ganha logo depois que eu saio. O que mais quero é ser campeão. Dorival tem dado estabilidade ao elenco. Se eu trocasse o momento agora e todos os gols que fiz por um título no São Paulo, eu trocaria agora”, finalizou.