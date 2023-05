Felipe Alves pede desculpas para Dorival Júnior e será reintegrado ao elenco do São Paulo

Reserva de Rafael, o goleiro deve ser relacionado para o duelo diante do Sport, nesta quinta-feira, 1º, pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Reprodução/Rubens Chiri/saopaulofc.net Felipe Alves é goleiro reserva do São Paulo



Afastado do São Paulo desde a semana passada por cometer atos de indisciplina, o goleiro Felipe Alves será reintegrado ao elenco nas atividades desta terça-feira, 30. Inicialmente fora dos planos, o arqueiro pediu desculpas para Dorival Júnior e à diretoria são-paulina, ganhando uma nova oportunidade no clube. A informação foi publicada pelo SBT e confirmada pelo repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan. Reserva de Rafael, o jogador deve ser relacionado para o duelo diante do Sport, nesta quinta-feira, 1º, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A polêmica em torno da permanência do atleta ocorreu após Felipe Alves se recusar a viajar com o elenco para o Ceará, onde o time enfrentou o Fortaleza, no início do mês. Contratado no final do ano passado, ele soma 21 partidas com a camisa são-paulina.