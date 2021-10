Após reunião, diretoria do São Paulo mantém Crespo no cargo antes de clássico 

A pressão para a demissão do argentino aumentou, principalmente, após a sequência ruim no Campeonato Brasileiro

Foto: FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Crespo observa o gramado do Mineirão antes de Atlético-MG x São Paulo



A diretoria do São Paulo realizou uma reunião na manhã desta segunda-feira, 4, e decidiu manter Hernán Crespo no cargo de treinador da equipe principal. De acordo com o repórter Daniel Lian, do Grupo Jovem Pan, o técnico permanecerá no comando do time até, no mínimo, o próximo compromisso, marcado para esta quinta-feira, 7, diante do Santos, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A pressão para a demissão do argentino aumentou, principalmente, após a sequência ruim no torneio nacional. Atualmente, o conjunto são-paulino vem de três empates consecutivos, estacionando na 13ª posição, perto da zona de rebaixamento.