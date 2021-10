São Paulo sofre empate da Chapecoense e segue perto da zona de rebaixamento

Jogo foi modorrento, com poucas chances de gol; Flamengo derrota o Athletico-PR por 3 a 0

Em jogo com poucas chances de gol, o São Paulo superou a Chapecoense por 1 a 0 na Arena Condá, em Chapecó, pela 23º rodada do Brasileirão. O gol do tricolor paulista foi marcado por Rigoni, que mandou uma bomba de fora da área ainda no primeiro tempo para abrir o placar. O atacante argentino teve mais duas boas chances cara a cara com o goleiro e tentou encobri-lo, mas acabou chutando a bola para fora em ambas. Calleri também teve uma chance, bloqueada pelo arqueiro Keiller. A Chapecoense reagiu e chegou ao empate com Mike, que completou cruzamento rasteiro do volante Dener. O São Paulo chegou com Calleri, em busca do segundo gol: em uma, o gol foi corretamente anulado por impedimento; na outra, o chute do atacante foi desviado por Keiller. Com o resultado, o São Paulo chega a 28 pontos e está na 13ª colocação na tabela. A Chapecoense é a última colocada com 11 pontos. No Rio de Janeiro, o Flamengo resolveu no primeiro tempo contra o Athletico-PR. Em apenas 45 minutos, a equipe carioca marcou com Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Andreas Pereira, venceu por 3 a 0 e deu o recado de que se mantém na briga pelo título brasileiro – está 11 pontos atrás do líder Atlético-MG, mas tem dois jogos a menos.