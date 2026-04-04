Arboleda dá sumiço no São Paulo e viaja para Equador sem avisar 

Jogador não se reapresentou para a partida deste sábaod (04) contra o Cruzeiro; familiares e representantes do jogador também não têm informações sobre o atleta

FERNANDO ROBERTO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Arboleda não tem tido muito minutos em campo com Roger Machado



O zagueiro equatorinio do São Paulo, Robert Arboleda, foi cortado do jogo deste sábado (4) contra o Cruzeiro após das um sumiço no time e não se reapresentar. As informações foram divulgadas pelo ge momentos antes da bola rolar no estádio tricolor pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador tinha que ter se apresentado às 12 horas, o que não aconteceu, devido a uma viagem para o Equador feita sem avisar na madrugada desta sexta-feira. Segundo a reportagem do ge, o clube não conseguiu entrar em contato com o jogador e não tem um posicionamento oficial sobre o ocorrido. Familiares e representantes de Arboleda também não têm informações.

Vale ressaltar que, no início da temporada, o defensor já perdeu alguns dias de trabalho por ter sido liberado pelo São Paulo para resolver problemas pessoais. Com Crespo, o equatoriano tinha minutos em campo. Com Roger Machado, entretanto, o mesmo não se repete. Segundo o ge, o zagueiro só teria comunicado pessoas próximas, sem maiores detalhes sobre a viagem inesperada.