São Paulo x Millonarios: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

São Paulo e Millonarios se enfrentam pela Copa Sul-Ameriana nesta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Gol de Luciano durante a partida entre São Paulo e Juventude, válida pela quinta fase Copa do Brasil, no Estádio do Morumbis, na zona sul de São Paulo



São Paulo e Millonarios se enfrentam nesta terça-feira (19), às 21h30, no Morumbis, em partida em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O São Paulo lidera o grupo C da competição com oito pontos, mas o O’Higgins (CHI) e o Millonarios (COL) vêm logo atrás, com sete pontos cada. A partida marca a reestreia de Dorival Júnior como técnico da equipe, em sua terceira passagem.

Já o Millonarios não perde há seis partidas. Foram quatro vitórias e dois empates, um deles contra o São Paulo. A última derrota do time foi contra o América de Cali pelo Campeonato Colombiano.

Onde assistir Internacional x Vasco ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SBT, ESPN e Disney+.